Le cépage zweigelt s’époumone ici à nous annoncer les beaux jours à venir, pour autant que sa cage thoracique tienne le coup. Car le souffle fruité y est large et rassurant, généreux et particulièrement attentif à nourrir la soif qu’il génère en raison de sa sapidité, de sa légèreté et de la souplesse articulée de ses tanins bien vivants. (5)

Le bio ★★★ Zweigelt 2021, Meinklang, Autriche (24,25 $ – 14827535)