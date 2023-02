On pense Chinon, et nous voilà aussitôt aux premières loges du bistrot gouailleur et rassembleur où le cabernet franc bien frais mène le bal sur de belles rillettes d’oie. On pense aussi texture fournie et lumineuses éclaircies fruitées, un rien poivrées. Un rouge bio dont on ne se lasse pas, en raison de sa gourmandise de premier plan. (5) ©

Le rouge ★★★ Chinon « Le Domaine » 2020, Bernard Baudry, Loire, France (26,45 $ – 10257571)