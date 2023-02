Ça y est. L’un des trois crus de ce domaine de 16 hectares géré par Valérie et Pascal Amoreau ainsi qu’Harold Langlais arrive au Québec. Les amateurs (et il y en a !) du Château Le Puy en saisiront le profil épuré, saisissant par son fruité et ses notes de sous-bois, sa vivacité naturelle sur fond de tanins mûrs, subtilement construits. Un bio à découvrir. (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Closerie Saint-Roc 2019, Vin de France, France (49,75 $ – 14642047)