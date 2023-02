Le Portugal regorge de blancs secs et originaux qui, en regard de ses nombreux cépages autochtones et dans des conditions souvent rudes, s’en tirent à merveille. À bon prix. Cet assemblage le prouve avec cette pointe de viognier qui « éclaire » les 3 « A » (alvarhino, antão vaz et arinto) avec rondeur et simplicité. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Monte da Cal 2020, Alentejo, Portugal (15,45 $ – 15038722)