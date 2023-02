La parole aux Chianti Classico

Mercurey « Vieilles Vignes » 2020, Philippe le Hardi, Bourgogne, France (34 $ – 15044217). Le style se fond ici sur un millésime de belle maturité, s’enrichissant au passage de tanins fournis dont l’étoffe, couplée à un élevage d’appoint, soutient longuement le palais. C’est riche sans être lassant, généreux sans toutefois plomber l’ambiance, mais surtout, on se régale. Un pinot noir qui mérite certainement le détour. (5) © ★★★

Crozes-Hermitage « Certitude » 2020, François Villard, Rhône, France (34,50 $ – 12474019). Les tanins frais de cette syrah bien mûre se pressent au portillon avec une agilité doublée d’un sens de la mesure qui rend ici le vin fort digeste. L’ensemble est de corps moyen, encore peu nuancé, d’une mâche assurée. Le « fosso buco » (rôti de palette façon osso buco) en fera ressurgir des notes de tapenade et d’épices. (5+) © ★★★

Château Magnan La Gaffelière 2016, Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, France (34,75 $ – 14623111). Les quelques années de bouteille offrent à cette cuvée à dominante merlot un tremplin vers le terroir où des notes de graphite, de sous-bois et de cuir frais se fondent à des tanins fins et fort civilisés. Pas des plus démonstratives (nous sommes chez J.-P. Moueix, après tout), mais linéaire et fort classique. Un bordeaux à boire ce soir avec quelques aiguillettes de canard, quand les enfants sont couchés. (5) ★★★ 1/2

Saint-Joseph blanc 2021, Pierre Gaillard, Rhône, France (44,75 $ – 15014288). La roussanne endosse ici sa doudoune en plume d’oie qui lui assure une texture moelleuse, riche, matelassée et drôlement confortable au palais. Elle le fait avec sa discrétion habituelle, dans ses tonalités d’or paille, ses parfums miellés de frangipane et ses notes de fruits jaunes oubliés qui virent doucement à la surmaturité. L’ensemble demeure éloquent, de belle tenue, d’une longueur en bouche plus qu’appréciable. Magnifique. (5) ★★★★

Syrah 2019, Mullineux, Swartland, Afrique du Sud (47,50 $ – 13826400). La gamme des vins de Chris et Andrea Mullineux vous fait mordre un morceau de terroir tout en faisant briller les cépages qui s’y sentent bien à l’aise. Cette syrah offre un profil à la fois vertical par sa revigorante fraîcheur et horizontal par ses tanins fournis qui l’habillent comme une reine. Une grande clarté se dégage de l’ensemble, dont les tanins se tassent avec fraîcheur et relief, sans alourdir le palais. N’a pas dit son dernier mot ! (5+) © ★★★ 1/2

Châteauneuf-du-Pape blanc 2021, Clos du Mont-Olivet, Rhône, France (65 $ – 15034254). Les blancs de cette appellation sont rares. Mais ils méritent le détour. En raison du moelleux profond de leurs flaveurs, de leur puissance sous-jacente et de cette combinaison fine entre acidité et amertume qui prolonge longuement le palais. Pas moins de huit cépages, dont la clairette et la roussanne, élargissent le profil de ce blanc sec qui s’enrichit ici d’une texture à la fois subtile et bien sentie. La touche de bois neuf ajoute plus encore à la complexité d’ensemble. Un vin à « rêver » longtemps à table sur une blanquette de veau ou un navarin d’agneau, par exemple. Longue garde prévisible. (5+) © ★★★ 1/2