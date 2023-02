Un Pouilly-Fumé (ces « Terres blanches » 2020 du Domaine du Bouchot à 35,50 $ – 14965153, pour ne pas le nommer) précédait ce verdejo bio. Même impression de déambuler sur le fil du rasoir, avec un côté nettement plus minéral (silex) pour le pouilly, et cette impression vivace de citron confit pour ce Menade. Le fish and chips a aimé ! (5)

Le blanc ★★ 1/2 Menade 2021, Espagne (19,50 $ – 14004125)