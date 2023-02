Sarah, sommelière, avait préparé des koftes au boulgour, poivre de cayenne et garam masala sans se douter que l’envoûtement discret de ce viognier allait les soutenir à merveille. La Méditerranée rencontrait ici l’Orient avec fraîcheur, style et textures. Le tout porté avec rondeur et longueur. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Le viognier historique de Gourgazaud 2021, Pays d’Oc, France (16,85 $ – 912469)