Laura et ses malbecs

Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est… le malbec, chantonnait lors de son passage au Québec Laura Catena, les deux pieds dans un banc de neige, mais la tête en Argentine, là où l’aïeul Nicola Catena s’implantait dès 1902 avec une poignée du clone qui allait faire la réputation de la maison. Car, oui, cette bodega, aussi incontournable que l’hiver l’est chez nous, est, depuis, une référence absolue en matière de malbec dans ce pays bordant le Chili et ses 40 000 hectares de vignoble nichant le long de la cordillère des Andes. Un pays, mais surtout un cépage que chérissent à la fois la volubile et brillante docteure Catena et son père Nicolás Catena Zapata qui, dès 1982, allait par son dynamisme, à la manière d’un Robert Mondavi en Californie, propulser tout autant le cépage que la région à l’échelle mondiale.

Écouter la dame causer malbec, mais aussi des innombrables angles et possibilités qu’il offre sur le terrain, donne littéralement le tournis. C’est que ça fonctionne rondement dans la tête de Laura ! À la question : Pourquoi le malbec ? Elle répondra : « Parce que c’est bon et que les clones sont bien adaptés ici. » Se demande-t-on d’ailleurs pourquoi on plante du pinot noir en Bourgogne ? Poser la question, c’est y répondre.

Mais il semblerait que les 135 différentes boutures (préphylloxériques) issues de sélections massales et clonales développées et plantées en 1995 dans les vignobles maison multiplient déjà des pistes d’interprétations fort pertinentes, comme en témoigne cette étude menée sur quelque 24 parcelles, dont on commence à peine à « tirer les vers du nez », pour ne pas dire les lombrics du sol. L’impression dégagée est que le malbec serait aussi sensible que le pinot noir en raison de sa capacité à « pomper » l’information terroir pour en restituer différentes variations organoleptiques. Ne serait-il pas pertinent à cette étape d’imaginer vinifier le malbec en l’égrappant, en le pigeant et en l’infusant comme on le ferait du célèbre noirien ?

1982 C’est l’année durant laquelle Nicolás Catena a implanté le malbec en Argentine.

Quoi qu’il en soit, avec ses 27 sous-appellations en IG (Indicaciones Geográficas) et sa flopée de vignobles (50 % de la totalité des 167 704 hectares ont moins de 4 ha en moyenne en Argentine), la voie pourrait être tracée — on peut déjà rêver — pour d’éventuelles appellations de villages telles que Vista Flores, San Carlos ou encore Lunlunta, pour n’en nommer que quelques-unes. Et pourquoi ne pas — rêvons mieux — élever du coup la cuvée Catena Zapata Mundus Bacillus Terrae, issue de l’un des nombreux lieux-dits du fascinant vignoble Adrianna sis à près de 1500 mètres d’altitude du côté de Mendoza au niveau de grand cru ? Mon rêve ? Y mettre les pieds un jour, la tête dans les nuages et muni d’une bonne paire de lunettes de soleil, car la luminosité, ici fort bénéfique pour les maturations, y est quasi insoutenable.

Cette ambition de révéler pleinement le potentiel des nombreux parcellaires se vérifie dans les nombreuses cuvées offertes trop souvent, hélas, livrées en quantités limitées. Je vous en propose ici cinq qui seront disponibles au courant de l’année 2023. Deux autres cuvées, soit La Marchigiana Criolla Vino Natural 2020 (25,05 $ – 14917881) et D.V. Catena « Tinto Historico » 2020 (21,15 $ – 13958365), vous ont déjà été proposées ici même le 3 février dernier. Quelques mots.

White Stones Chardonnay 2019 (132,25 $ – 15020979 ; 2018 à 107 $ – 14782218) Les graves ovales fines sur sous-sol bien drainé offrent un profil de haute tension fruitée, avec une approche fruitée sapide et hautement salivante. Fermentation et élevage princiers. Plutôt beaunois de style. (5+) ★★★★ ©

White Bones Chardonnay 2019 (132,25 $ – 15020961) Le terroir, déjà, à quelques rangs de vigne, livre un message différent, avec un profil plus calcaire. Fruité plus substantiel aux notes de menthe fraîche, de citron Meyer et de vanilline. Long et racé. (10+) ★★★★ ©

Malbec La Consulta 2020 (23,20 $ – 13554715) Les sous-sols de silice confèrent ici parfums, fraîcheur et délicatesse de texture à ce malbec coloré, arrondi sur le plan tannique. (5) ★★★

Cabernet Franc San Carlos 2020 (23,70 $ – 12577237) Marnes et silice en sous-sol élèvent ce magnifique cabernet franc à un niveau que lui envieraient nombre de bordelais ! Pureté et précision sur une bouche fine, vivante, à peine poivrée, sans traces végétales. (5) ★★★

Mundus Bacillus Terrae Malbec 2019 (335,50 $ – 13222876) L’un des très grands malbecs qu’il m’ait été permis de goûter ! Parvenir à une telle expression relève d’une myriade de paramètres (clone, sol calcaire, altitude, micro-organismes, mycorhizes, élevage, etc.) dont l’adéquation des parties invite déjà le grand vin. Un rouge profond qui captive, aux tanins fins fort civilisés dont la luminosité irradie longuement le palais, sans une once de lourdeur. Un sommet. (10+) ★★★★1/2 ©

À grappiller pendant qu’il en reste ! Brut Nature, Antech, Crémant de Limoux, France (20,85 $ – 15111133). Françoise Antech mène sa barque sur l’écume des belles mousses Limouxine depuis belle lurette. C’est une meneuse, capitaine émérite à bord d’une goélette qui ne souffre d’aucune dérive en matière d’orientation. Son sextant pointe vers la qualité, l’équilibre, la fraîcheur et l’expression des chardonnays, mauzacs et chenins blancs qui hissent haut les cordages. Avec ce dosage zéro, elle y parvient simplement, avec vitalité et franchise. (5) ★★★ Riesling 2019, Charles Baker, Vinemount Ridge, Niagara, Ontario, Canada (38,75 $ – 12718482). De la profondeur il y a ici, tel un souffle puissant d’hydrocarbure mêlant des notes mellifères au citron confit, le tout soutenu d’un élan minéral qui ressaisit et focalise le tout, avec une exceptionnelle puissance de frappe. Le fruité y est sapide, presque salin, l’ensemble est léger, mais contrasté, avec cette longueur finale ciselée que l’on attrape par la queue pour mieux s’en resservir une rasade sur une tarte fine à l’oignon ou un fromage affiné. (5) ★★★1/2 Chablis 1er Cru « Mont-de-Milieu » 2020, Domaine Pinson, Bourgogne, France (61,50 $ – 14907092). Vous me direz, oui, je veux bien, mais… pas donné le moineau ! Je vous donne raison, mais voilà, c’est désormais le lot des bourgognes blancs 1er Cru, qu’ils soient ici, en Chablisien, comme en Côtes de Beaune. Quoi qu’il en soit, nous avons là la crème du chardonnay mondial issu de plus d’une maison familiale de haute lignée qui préserve l’héritage de ses terroirs comme la prunelle de vos yeux. Laurent (à la cave) et Christophe (au vignoble) s’activent ici sur une parcelle idéalement exposée au sud-est sur la Rive Droite du Serein où l’astre diurne est généreux. La combinaison vieilles vignes/terroir/élevage (dont 10 % neufs) concentre un fruité exquis, jubilatoire même, un rien miellé, très fin et pourtant large de générosité. L’allonge témoigne ici d’une grande bouteille. Bref, superbe ! Il ne me reste plus qu’à aller sur place pour déguster la gamme et m’entretenir avec ces vignerons d’exception. (5+) ★★★★1/2 © Explication des cotes