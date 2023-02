L’assemblage bordelais le rapproche ici plus d’un super toscan que d’un chianti, mais c’est tout de même le petit verdot (ici à 34 % de l’assemblage) qui le place dans une classe à part. Dans ce millésime faste et solaire, la maturité s’affiche avec une impertinence sensible bien que la fraîcheur soit au rendez-vous. C’est puissant, séveux, long en bouche. (5+) ©

Le canon ★★★★ Do ut des 2017, Fattoria Carpineta Fontalpino, Toscane, Italie (42,50 $ – 11309054)