À moins de 20 $, cet incroyable rapport qualité/plaisir/prix/authenticité s’avère être une mise en bouche pour les Chianti Classico qui seront proposés ici même dans l’édition du 24 février prochain. Oui, car ce pur sangiovese sait y faire avec sa trame riche et nuancée, sa tenue de bouche veloutée et son élégance d’ensemble. Un peu plus de longueur n’aurait pas nui. (5)

Le rouge ★★★ Chianti Classico Riserva 2018, Piccini, Toscane, Italie (19,35 $ — 11768795)