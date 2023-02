Que je sois clair. Vous avez déjà réglé vos impôts et il vous reste quelques deniers ? Vite fait six flacons pour la cave ! Cette cuvée hors norme à haute densité de mourvèdre est un hymne à la joie, à la vérité, à la ténacité de vignerons inspirés. La dynamique fruitée épouse ici les schistes d’un terroir béni des dieux. Clarté et longueur. (5+) ©

Le bio ★★★ 1/2 Mas des Capitelles « Vieilles Vignes » 2020, Faugères, Languedoc, France (23,85 $ – 14719391)