Quelques mots avec Véronique Sanders

La présentation des bordeaux primeurs de 2022 aura lieu en avril prochain. Je ne m’y pointe plus désormais, préférant évaluer les crus après leur mise en bouteilles 18 mois plus tard, tout en affinant le jugement porté sur le millésime en question. Selon Véronique Sanders, aux commandes du célèbre Château Haut-Bailly en appellation Pessac-Léognan, ce 2022, éminemment solaire, s’inscrit dans une tendance des températures désormais à la hausse (se souvenir ici des incendies monstres et des moyennes de plus de 30 degrés Celsius en septembre dernier en Gironde). Une verticale sur place de plusieurs millésimes du cru en question confirmait avant tout une exceptionnelle fraîcheur (même sur le grand 2009), mais surtout sa formidable capacité à se détailler longuement sous verre. Une adéquation qui confirme un grand vin de terroir. Quelques mots de notre entretien.

Que représente pour toi le Château Haut-Bailly ? Quelle y est ton histoire ? Tu y es sensible pour quelle raison ?

Le Château Haut-Bailly a appartenu à ma famille jusqu’en 1998. J’ai grandi avec l’image et la certitude que c’était un terroir exceptionnel. Terroir qui nous imposait plus de devoirs que de droits, dont celui de le sublimer. Lorsque Bob Wilmers, banquier américain reconnu, l’a acquis en 1998 et m’en a confié les rênes, la passion qui m’animait pour Haut-Bailly n’a jamais cessé de croître. Depuis 25 ans, et grâce aux investissements de la famille Wilmers, nous avons pu déployer un vaste programme de mise à niveau : analyse approfondie des sols et du vignoble, réfection des bâtiments viticoles, rénovation du château lui-même, création de nouveaux chais de haute technologie parfaitement intégrés dans l’environnement. Nous célébrons cette année 25 ans de travail, d’engagement passionné et d’innovation, 25 ans de rêves partagés, 25 ans de succès démontrés !

Comment aborde-t-on les phénomènes liés aux changements climatiques actuels au domaine ?

Notre domaine s’est bien adapté jusqu’à ce jour aux changements climatiques actuels. Bordeaux a produit depuis plus d’une vingtaine d’années de très grands vins, naturellement mûrs et gourmands. Le cabernet sauvignon est un cépage résistant, et les conditions actuelles lui conviennent parfaitement. Mais le secret est probablement d’avoir su nous adapter en permanence aux conditions climatiques : la viticulture de ce début de XXIe siècle n’a rien à voir avec celle du siècle précédent… Le défi à venir sera de pallier les conditions toujours plus extrêmes qui ne manqueront pas de nous secouer chaque saison. Enfin, et depuis très longtemps, Haut-Bailly pratique une viticulture raisonnée, respectueuse des hommes, des sols, des vignes et de l’environnement, une viticulture qui renforce les défenses naturelles du matériel végétal. Ce goût pour la réflexion en amont, l’expérimentation réfléchie, l’optimisation constante de nos processus, le tout sur la base d’une réflexion collective à laquelle toutes les équipes sont étroitement associées — ce que les Japonais nomment « Kaizen » — c’est notre marque de fabrique, notre éthos et, aujourd’hui plus que jamais, le secret de notre résilience.

Le millésime 2022 se trouve-t-il être dans la continuité, ou se révèle-t-il être atypique en raison de températures en hausse ?

Chaque année depuis 2015, l’année est plus chaude que la précédente. Et tout porte à croire que le millésime 2022 annonce ou préfigure le climat que l’on va rencontrer dans les prochaines décennies. Très solaire, il est dans la lignée de millésimes tels que 1982, 1989, 1990, 2009, 2010, ou encore du trio 2018, 2019, 2020. Nous sommes néanmoins surpris cette année par l’équilibre et la fraîcheur dont témoignent ces vins encore en cours d’élevage. La vigne a une incroyable capacité d’adaptation…

Le défi à venir sera de pallier les conditions toujours plus extrêmes

Observes-tu un phénomène hydrique stressant pour le vignoble ? Si oui, quelles sont les solutions pour y remédier ?

Alors que jardins et forêts environnants souffraient de la chaleur combinée à la sécheresse, nos vignes étaient verdoyantes et superbes ! Cela relève de plusieurs facteurs. La qualité du terroir d’abord, mais aussi les orientations prises année après année dans la conduite du vignoble.

Le choix fait à Haut-Bailly d’une viticulture durable préservant un vignoble âgé prend tout son sens dans des conditions extrêmes. L’enracinement profond de nos vignes — dû à leur âge et au travail des sols — leur donne une capacité de résistance remarquable. L’irrigation pour les jeunes vignes sera néanmoins à envisager dans les années à venir afin de leur permettre de prendre vie pleinement et de s’enraciner durablement. La vigne est un patrimoine que nous cultivons pour les générations à venir…

À grappiller pendant qu’il en reste ! Juvé Camps « Essential » Cava Brut, Espagne (22,65 $ – 13005847). Le cépage xarel-lo affiche une fois de plus un caractère bien trempé avec ses notes de poire et de foin coupé, le tout enrichi par un séjour de 24 mois sur lies fines. Une bulle dosée avec doigté, vigoureuse et expressive qui saura accompagner quiche, grilled cheese ou un morceau de manchego. (5) ★★★ L’évanescente Extra-Brut, Complices de Loire, Montlouis, Loire, France (22,70 $ – 15041382). L’appellation Montlouis brille pour le caractère et la finesse de ses chenins blancs vigoureusement gonflés sous l’éclat carbonique de ses bulles. En les drapant au passage d’un message terroir qui les stylise avec une sapidité minérale coulant de source. Bref, un mousseux peu dosé au fruité de poire, de miel et de coing à servir sur une fondue aux légumes par exemple. (5) ★★★ Bourgogne Côte-d’Or « Clos de la Chaise Dieu » 2018, Philippe le Hardi, Bourgogne, France (27,65 $ – 15042756). Les bons bourgognes blancs sont rares, surtout à ce prix. Cette cuvée monopole située au-dessus de Saint-Aubin en côtes de Beaune fait vibrer le chardonnay avec à la fois rondeur et tension, avec ce fruité de pêche de vigne et de poire, le tout parfaitement intégré à un boisé à peine appuyé. La finale demeure nette, fraîche, de jolie longueur. (5) ★★★ Clos des Allées 2020, Domaine Luneau-Papin, muscadet Sèvre et Maine, Loire, France (29,30 $ – 14439495). Celles et ceux qui lèvent encore le nez sur le muscadet vivent ni plus ni moins que sur une autre planète. Ou encore dans le ballon chinois dégonflé encore récemment qui flottait au-dessus du Montana à près de 20 000 mètres d’altitude. On s’élève ici à un autre niveau. C’est ici ciselé avec grâce, mais aussi avec précision, porté par une sève de grande clarté, avec ce qu’il faut de densité fruitée et de vivacité. La longue portée fruitée culmine sur une salinité fort stimulante. Et fort digeste avec ça ! (5+) © ★★★1/2 Pinot noir 2019, Montinore Estate, Willamette Valley, Oregon, États-Unis (29,35 $ – 13186609). Introverti. C’est l’attitude adoptée par ce pinot noir encore dans son adolescence dorée. Mais c’est surtout l’une des nombreuses cuvées de pinots entièrement conçues sous l’approche d’une biodynamie qui révèle déjà ici un réel potentiel d’intégrité aromatique. L’ensemble est étoffé, un rien musclé, avec un relief fruité et épicé bien senti derrière un élevage tout ce qu’il y a d’approprié. Pigeon, canard et petits gibiers apprécieront. (5+) © ★★★ Chablis 1er Cru « Les Vaucoupins », Laroche, Bourgogne, France (49,75 $ – 14994894). Tout juste en face de la commune de Chichée, Vaucoupin ouvre la porte aux grands crus sur la rive droite du Serein au sud-est. La maison Laroche le « cueille » ici en sa fine vibration minérale et terrienne, lui rehaussant subtilement le squelette en cuve pour mieux l’habiller ensuite par un élevage de circonstance au contact de ses propres lies fines. Il en résulte un blanc sec discret de grande finesse, délicat de robe et d’arômes, au goût vivace de texture le rapprochant d’une goutte de citron léchée à même la nacre d’une coquille d’huître fraîche. Voilà pour le décor. La suite vous appartient. (5+) © ★★★★ Château de Montifaud, Fine Petite Champagne X.O. (174,50 $ – 584243). Un anniversaire est si vite arrivé ! Voici qui pourrait dépanner cette personne aussi altruiste que généreuse qui prend à coeur l’anniversaire d’autrui. Un cadeau, non, une béatitude que cette eau-de-vie profonde et voluptueuse qui cumule les « épaisseurs de temps » pour les restituer finement, avec ce gras de texture au goût cédré, anisé, grillé, figué, un soupçon caramélisé. L’un de mes X.O. préférés, mais surtout une occasion de refaire sourdre la lumière des profondeurs d’un mois de février encore assoupi derrière la frilosité de son ombre. ★★★★1/2 Explication des cotes