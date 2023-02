C’est sur un fond d’ambiance musicale du groupe britannique Roxy Music et bien sûr de son crooner attitré, Bryan Ferry, que vous vous déhancherez ici les sens sous l’emprise de cette bulle élégante et sophistiquée. Chenin, pinot noir et chardonnay offrent de sensuelles sonorités sur un ensemble envoûtant, riche de profondeur. (5)

La bulle ★★★ 1/2 Monsieur S, Crémant de Limoux Brut Nature, France (25,65 $ – 13819550)