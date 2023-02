Ces deux rouges font dans la subtilité. Ce valpolicella déjà, éclatant de fruit tant il est croquant, vivant, léger et saisissant sous ses saveurs lisibles et épurées, puis, pour compléter, cet autre Vigna Dofana 2017 (en Chianti Classico, un sangiovese de cru, fin et détaillé, admirable sur le plan de la texture. (5) ©

Les rouges ★★★

Morandina 2021, Graziano Prà, Valpolicella, Vénétie, Italie (23,10 $ – 12131964) ★★★★

Vigna Dofana 2017 (48,25 $ – 14351320)