Que ne ferait pas un père (Jim Clendenen) pour sa fille (Isabelle) ? Assembler, bien sûr, ses meilleures parcelles et ses cuvées qui se distinguent pour célébrer un pinot qui est tout aussi attentionné. Son fruité est fin et expressif, d’un exceptionnel volume de bouche, à la fois consistant, aérien et long en bouche. Vive l’amour filial ! (10+) © 

Le canon ★★★★ Pinot Noir « Isabelle » 2019, Au Bon Climat, Californie (78,75 $ – 14558873)