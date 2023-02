Escudo Rojo: L’armoirie de la Baronne

La Marchigiana Criolla Vino Natural 2020, Bodega Catena Zapata, Argentine (25,05 $ – 14917881) Si tout se présente bien (et il y a raison d’espérer !), une chronique entière sera consacrée à la Bodega Catena Zapata ce mois-ci, mais donnez-vous une longueur d’avance à titre de mise en bouche avec ce superbe rosé nature, où le cépage criolla offre un fruité jubilatoire au coeur de l’hiver. Il y a ici du fruit, mais surtout un mouvement, un ressac sapide et tonique, qui vous enlève les mots de la bouche sans toutefois vous priver du reste. Un rosé bien sec et vivant, en tous points singulier (5) ★★★

Bourgogne « Cuvée Edmé » 2014, Maison Champy, France (30,75 $ – 15042676) Cet assemblage barrique issu des fruits de Puligny, de Meursault et, plus au sud, de Rully confère à cette cuvée, dans ce millésime 2014, à la fois tension et profondeur de fruit. La dynamique est verticale, tonique et expressive, déclinée sur une texture finement moelleuse, de longue portée. Un blanc sec à maturité à servir sur les crustacés de votre choix (5) © ★★★1/2 

Pinot Gris « Cuvée Albert » 2020, Albert Mann, Alsace, France (31,50 $ – 14001098) Cette sérieuse maison alsacienne, qui a à coeur la biodiversité, livre une cuvée bourrée d’une énergie qui enlève le morceau tout en exaltant un fruité soutenu que les quelques grammes de sucres résiduels n’effraient nullement. Ajoutez au tonus de l’ensemble une précision qui fait mouche, délimitant un fruité qui se fond au terroir pour une synergie renouvelée (5+) © ★★★1/2 

Spätburgunder Trocken 2019, Weingut Rings, Pfalz, Allemagne (31,50 $ – 14954067) Le pinot noir s’offre un éclat particulier du côté allemand, comme si on libérait un fruité de cerise qui peine à se contenir. Éclat manifeste, oui, doublé, pour ce rouge issu de l’agriculture biologique, d’une précision et d’un tonus exemplaires. Ajoutez une plénitude en milieu de palais qui ne cesse de s’amplifier, s’octroyant du coup des tanins souples et hautement savoureux pour terminer la course avec un panache manifeste. Amateurs de pinot noir, on se régale ici à prix d’ami. Trois bouteilles pour la cave ? (5+) © ★★★1/2 

Viré-Clessé « Chazelles » 2020, Jean-Marie Chaland, Bourgogne, France (32,25 $ – 15040996) En prolongeant sa route vers le sud de la Côte d’Or, il est encore possible, à prix correct, de savourer un bon chardonnay qui jase terroir avec crédibilité. Avec sa belle robe or-vert riche et soutenue, ses arômes de poires mûres, de miel, de beurre fin et ses saveurs à la fois amples et toniques, ce blanc sec bio y parvient avec maestria. Ne manque plus qu’un bon risotto au poulet et ses petits pois pour exalter plus encore l’expérience (5) © ★★★1/2 

Sancerre 2021, Pierre Morin, Loire, France (32,50 $ – 14954462) Très fin, très fin, oui, n’est-ce pas là une ambiance à réjouir une morue pochée ou un filet de turbot ? Subtilités florales et un trait expressif d’agrumes se livrent ici à un ballet aérien, vivant et sapide, dont la trame ciselée s’évertue à illuminer longuement le palais. Un vin paisible, en ce sens qu’il invite à la paix, ce qui devient rare par les temps qui courent. Évidemment, le petit crottin de chèvre moyennement affiné fera aussi l’affaire (5) ★★★1/2

Pinot Blanc 2020, Albert Boxler, Alsace, France (34,75 $ – 11903328) Comment, vous ne connaissez pas encore la gamme de vins de Jean Boxler ? Vous avez du rattrapage à faire ! Tous, tous, les cépages sont ici poussés vers leur expression ultime, campés sur des terroirs si vertigineux de pente que le vin qui en est tiré donne déjà le tournis. C’est l’énergie, le dynamisme, la vibration pour ne pas dire une espèce de sève soutenue et captivante qui prend ici en otage les sens, assurant une lisibilité fruitée de premier plan, au nez comme en bouche. L’harmonie y est parfaite. Et non, le pinot blanc n’est pas un cépage roturier, surtout entre les mains inspirées de Boxler. Un régal sur une tourte aux pommes de terre accompagnée de sa salade verte (5) © ★★★1/2 

Domaine Rolet « Expression du Terroir » 2015, Côtes du Jura, France (38 $ – 13945214) C’est le savagnin (ici à hauteur de 30 %) élevé sous voile puis assemblé au chardonnay qui crée à la fois le mystère, mais aussi la fascinante portée oxydative, de ce blanc sec qui ne cesse de s’amplifier à la fois dans le verre comme au palais. Il le fait cependant en harmonisant avec brio ses flaveurs fruitées de pomme et de poire séchée aux notes de brou de noix, de beurre et de noisette, déclinant une bouche à la fois fraîche et de grande précision. Combinez-le avec un grilled cheese au superbe Comté de chez Yannick Fromager. Un mariage de coeur qui jette les préliminaires de la Saint-Valentin ! (5+) © ★★★1/2

La vie on y est… 2021, Domaine Gramenon, Côtes du Rhône Blanc, France (38,25 $ – 15077473) Oui, on y est. L’occasion est belle d’y être, à savourer cet assemblage de viognier et de clairette de ce domaine phare de la Drôme provençale conduit en biodynamie. Une magie opère ici, impalpable et pourtant impressionniste, aiguisant finement l’expression cépage par une portée unique, atteignant des hauteurs de sensibilité. Un poème (5) ★★★1/2

Le Macchiole 2020, Bolgheri Rosso, Toscane, Italie (39,25 $ – 15081270) La synthèse de cet assemblage où domine le merlot (pour 50 %)confirme, en appellation Bolgheri, une régularité qualitative qui semble fort pertinente avec les millésimes écoulés. L’appellation a aussi son prix. Mais force est d’admettre aussi que non seulement le vin est cohérent, mais qu’il offre sève et élégance, avec ici un fruité admirablement intégré au boisé, le tout pourvu d’une longueur fort honorable en bouche (5+) © ★★★1/2