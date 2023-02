La célébration des grenaches, des syrahs et des mourvèdres trouve en Roussillon un chapiteau de première, annexant à la rigueur terrienne une luminosité solaire qui en exacerbe les contrastes. Cépages et terroir se toisent ici, s’amplifiant mutuellement sur un fond de texture serrée, fraîche et d’une belle ampleur. (5) ©

Le bio ★★ 1/2 Marie-Gabrielle 2021, Cazes, Côtes du Roussillon, France (19,95 $ – 851600)