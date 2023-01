La plus que centenaire soeur André l’aurait apprécié du haut de ses 118 ans bien comptés. Vingt ans de foudre (ici, millésime 1998) pour une robe topaze claire et une suite vertigineuse en flaveurs. L’oxydation est ici flamboyante, noble et persuasive avec ses nuances fines de caramel anglais (toffee), de caramel salé, de résine et d’encens, le tout décliné avec harmonie et longueur.

Le porto ★★★★ Otima Porto Tawny 20 ans, Warre’s, Douro, Portugal (43,50 $ les 500 ml – 10667360)