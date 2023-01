On ne le siroterait certes pas en juillet au bord de la piscine, mais il s’adapte parfaitement au climat du moment, là où « mon pays, c’est l’hiver ». Car voilà un monastrell (le mourvèdre local) moderne de facture, dont on a civilisé les tanins denses et abondants sous le couvert d’un fruité large et généreux. Simple et rustique, mais tentant avec quelques rondelles de chorizo. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Comoloco 2021, Jumilla, Espagne(16,05 $ – 12207957)