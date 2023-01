De mots, de robotique et de parfums

En interrogeant la Toile sur le chardonnay musqué que je connais un peu pour en avoir dégusté en Ontario, je me suis dit : poussons plus loin la paresse intellectuelle, histoire d’être à l’aise et de plain-pied dans son époque. Comment ? Simplement en stimulant le fameux « prototype d’agent conversationnel utilisant l’intelligence artificielle définie comme étant un modèle de langage affiné à l’aide de techniques d’apprentissage supervisé et d’apprentissage par renforcement » pour décrire plus avant ce qu’est le chardonnay musqué. Je n’étais pas au bout de mes peines, même si Wikipédia mentionne ChatGPT comme étant la nouveauté rédactionnelle de l’heure.

Évidemment, la chronique qui suit n’a pas été rédigée par l’entremise d’un modèle de langage quelconque reconstitué par ChatGPT. Il y a des limites à abuser de la crédulité de ces gens précieux qui relisent les textes au Devoir et de ceux qui, comme vous, les lisent dans la foulée. Preuve en est ce texte décousu que je vous épargne, proposé par le prototype en question, où il est mentionné que ce fameux chardonnay musqué est ce qu’il n’est pourtant pas, à savoir un « rat musqué », de la « sueur chevaline », du « muscat », des « rosiers musqués » ou, encore, une « commune de Chardonnay en Bourgogne ». On est loin de la « mutation aromatique du chardonnay » dont se revendique la définition du fameux cépage. Avec une telle vivacité d’esprit, plus besoin d’intelligence, même artificielle ! Et plus besoin de journalistes non plus.

Mais la chronique du collaborateur Alain McKenna parue le 9 janvier va plus loin avec la proposition de la plateforme TikTok bientôt offerte en « Odorama ». Le bidule derrière la patente ? En gros : la création et la dispersion de « pistes olfactives » — fraîches, humaines, terreuses, vertes, citronnées, florales, gourmandes et boisées — ajoutées à une vidéo au moyen d’« un collier au bout duquel on a installé un générateur d’odeurs fonctionnant à peu près comme une imprimante à jet d’encre ». Et pourquoi pas un jet d’encre capable de faire de la peinture à numéros avec ça ?

La création d’une mémoire olfactive ne se fait pas en sifflant TikTok. Elle s’imprime en nous avec le temps, subtilement, au fil des souvenirs. Mais cette mémoire déballe tout aussi spontanément « l’information » lorsque l’on en a besoin, tel un réflexe vital pour mieux saisir l’environnement particulier contenu dans le verre de vin que vous humez.

Vous percevez alors le tout sur un mode « objectif », le registre de votre biblio-thèque olfactive intérieure garantissant déjà une certaine intégrité, voire une reconnaissance précise des molécules olfactives en question. Un peu comme le résultat d’une chromatographie en phase gazeuse ou sur une couche mince dont la valeur scientifique est certes indiscutable, pour ne pas dire d’une précision diabolique, mais qui, appliquée à l’univers du vin, présente un manque de lyrisme et de poésie à faire pleurer un canard sous une pluie hivernale à Dublin.

Évidemment, ce que propose TikTok relève d’un jeu vidéo olfactif où le plaisir dégagé se trouve consolidé par la trame suggestive aromatique proposée. L’immersion virtuelle vous fait marcher dans un verger ou pénétrer dans une pâtisserie ? On vous suggérera des nuances de cerise, de foin coupé ou de crottin frais, ou encore de feuilleté vanillé, de crème pâtissière citronnée ou de babas au rhum, des parfums que vous adopterez illico, car vous n’aurez pas le choix. Une prise en otage de vos sens certes inoffensive, mais que vous adoubez alors sans rechigner, comme si le tout vous paraissait d’une irréfragable évidence. Bref, vous sentez ce que l’on vous dit bien de sentir. Sans une molécule d’effort.

L’animateur de dégustation en fait les frais malgré lui lorsqu’il présente un vin à une assemblée qui elle, gobe la suggestion comme un oiselet le ferait d’un ver de terre offert par sa mère. Il vous parle de rose fanée et de goudron pour décrire un vieux nebbiolo piémontais, de litchi et de basilic pour suggérer un sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande ou de fraise tagada pour évoquer le gamay d’un beaujolais et vous adhérez inconditionnellement à la proposition avant même de vous être consulté vous-même sur ce que vous piffez. Vous êtes, en somme, manipulé à votre insu. Que ce soit sur le plan rédactionnel ou sur celui de la dégustation, je préfère encore, personnellement, garder le contrôle de ce que je sens, de ce que je pense et de ce que je communique. Sinon, à quoi servirait bien un critique de vin ?

À grappiller pendant qu’il en reste ! Domaine D’Aupilhac « Les Cocalières » 2020, Languedoc-Roussillon, France (34,75 $ – 11096108) Rencontré chez lui au domaine, à Montpeyroux, au moment où il venait de s’y installer, Sylvain Fadat, en observateur discret mais attentif, était alors tout ouïe aux commentaires du très petit nombre de journalistes présents ce jour-là. Si le Languedoc était une mer de vins dont nous peinions à évaluer les différences, chez Fadat tout comme chez Olivier Jullien (Mas Jullien dans ses terrasses du Larzarc), rencontré à la même période, une piste sérieuse se dévoilait. Surtout, un immense potentiel à venir. Deux décennies plus tard, voilà que tout se vérifie ici avec cette brillante cuvée où le mourvèdre (30 %), complété par la syrah (40 %) et bien sûr le grenache noir, active une mécanique tout aussi impeccable qu’implacable. Celle d’aiguiser le terroir comme on le ferait d’un crayon de plomb. Le prix a grimpé, mais la précision aussi. Avant tout, il s’agit d’un rouge de bouche, sinueux et captivant, doté d’une vivacité toute « minérale » qui transporte plutôt verticalement en révélant un apport épicé d’herbes et de garrigue sèche. Fadat ne vise pas ici l’extraction, il permet une réconciliation fine des cépages avec leurs terroirs de prédilection dans une harmonie et un dynamisme parfait. Au plaisir de vous revoir, monsieur Fadat ! (10+) ★★★★ © Brouilly 2020, Alex Foillard, Beaujolais, France (43,50 $ – 14786180) C’est cher, oui, mais c’est plus que du bonbon ! Rassurez-vous : vous ne payez pas un sequin pour ces levures aromatiques au goût de bonbon à la cerise qui inondaient le marché à une époque pas si lointaine. C’est que le fiston Foillard préfère les vrais fruits, les vrais fruits frais nés d’une vendange agrobiologique saine et mûre, aux tanins souples et bien vivants, assurés d’une mâche longue et serrante en finale, bref, du « bonjolais » qui s’assume avec toute la dignité de son terroir. (5 +) ★★★ 1/2 © Viognier Orange 2021, Stratus, Niagara-on-the-Lake, Ontario (48 $ – 15036698) Un vin orange qui se respecte devrait, à mon sens, non seulement être buvable, mais offrir un équilibre impeccable entre acidité, tanin et amertume, puis dépasser le cadre du cépage en le détaillant plus en profondeur. Il y a des cépages, cependant, qui s’en sortent nettement mieux que d’autres. C’est précisément le cas ici avec ce viognier habillé de sa robe mordorée de thé à l’orange. Quelle fabuleuse ampleur ici ! Passablement intrigant, avec ses notes de quinquina, d’orange amère séchée macérée sur fond de gentiane et d’herbes thérapeutiques, ce vin bien sec, passablement léger et tonique, rebondit en déployant un spectre aussi large que la longueur qu’il offre en bouche. Un haut niveau. Je laisse aux sommeliers le soin de s’amuser (et il y a de quoi se frotter les mains ici !) en le mariant avec les plats. Et les possibilités sont nombreuses. (5+) ★★★★ © Explication des cotes