Haut perché, en terroir d’altitude, le pinot grigio s’affine la taille et se serre ici la ceinture fruitée. On passe alors sur un mode musculaire et énergique où les minéraux essentiels contribuent à une salinité d’ensemble qui laisse le palais en apesanteur. C’est sec, net, léger, vibrant, tonique et fort épuré. Le ceviche adorera. (5)

Le bio ★★★ Pinot Grigio 2020, Alois Lageder, Dolomiti, Italie (21,65 $ – 13274131)