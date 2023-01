Nous sommes en Toscane, à l’intérieur des collines excentrées de l’appellation Chianti Classico, où règne une ambiance pastorale. Et voilà que l’un des nombreux clones de sangiovese s’émancipe, sans se soucier de jouer dans la cour des grands. Le voici sec et léger, souple de caractère, simple et fondu, juteux, franchement amical. (5)

Le rouge ★★ 1/2 Le Ragnaie, Troncone, Toscane, Italie (20,25 $ – 13432515)