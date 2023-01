Dans la catégorie petit prix, poids plume et pinard pas piqué des hannetons, ce blanc bio sec, où sauvignon blanc et verdejo se contractent de fraîcheur sous la dent, offre le parfait bonheur. C’est net, simple, très léger, aromatique, vivifiant et fort digeste. Ça ne déborde pas de caractère, mais les sushis lui en donneront. (5)

Le blanc ★★ Arbolencia 2021, La Mancha, Espagne (10,05 $ – 14728810)