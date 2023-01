À ce prix, l’Espagne fait fort même si les marges sont faibles. Et le caractère ne manque pas. Cet assemblage de grenache noir et de cabernet sauvignon le prouve en installant confortablement leurs tanins mûrs et bien frais au palais, jouant le caractère épicé et boisé sur un ensemble chaleureux et harmonieux. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Esteban Martin Reserva 2018, Espagne (14,95 $ – 12990460)