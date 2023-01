Quel chardonnay chouchouterez-vous en 2023?

Mettons déjà cartes sur table : il n’est de chardonnay qu’à Chablis. Bon, allez, le Montrachet fera aussi l’affaire. « Mais que vous êtes donc snob, élitiste, convenu et présomptueux, Jean Aubry », balancez-vous déjà du haut de l’escalier alors que je suis dans la cave à vin à déboucher une bouteille de chablis 1er cru Montmains 2014 de la maison William Fèvre qui, selon mes prédictions météo et leur invisible corollaire facteur éolien, est parvenu à son plateau de maturité. J’allais vous en proposer un verre, mais comme je suis snob, élitiste etc., je me contenterai de le recracher pour vous.

Cela, sans rancune, évidemment. Un détour en fait pour vous interroger sur vos bonnes résolutions 2023 en matière de chardonnay. Lequel chouchouterez-vous parmi les 41 pays où il était, du moins en 2015, planté sur une superficie de quelque 210 000 hectares ? Je sais, vous auriez pu vous contenter d’un verre d’airén bien sec qui le surpasse en matière de plantation (près de 285 000 ha, principalement en Espagne), mais disons que ça ne « chardonne » pas fort ici, ce dernier étant d’une neutralité ennuyante.

Selon l’inestimable Wine Grapes, des auteurs Robinson, Harding et Vouillamoz (Ecco) — magistrale encyclopédie soit dit en passant à offrir à votre ado qui s’accroche encore à ces exécrables hard cooler hyperglycémiques —, il ne faudrait pas confondre le cépage chardonnay avec l’aligoté, le savagnin blanc, le sacy, le pinot blanc, l’auxerrois ou encore le melon avec lesquels il offre, pourtant, quelques similitudes. Je ne vous en voudrais pas d’ailleurs de vous tromper, car un grand muscadet vaut bien un beaunois qui se la joue ou qui se la pète, comme on le dit si bien à Paris.

Vous avez sans doute souvenir à la toute fin des années 1970 du chardonnay californien Jekel Vineyards vendu à la SAQ. Un véritable veau d’or de prétention, aussi chaleureux de robe que ses flaveurs grasses, puissantes, onctueuses et en surcharge pondérale de caramel au beurre riche et boisé vous envoyaient au lit comme un soleil de Californie se retire pour la nuit. Pas reposant, le chardo ! Heureusement, les équilibres sont rétablis en 2023 avec deux belles cuvées de la vallée de la Napa. Fruité souligné avec justesse et la vivacité d’un citron Meyer pour ce Plume 2019 (29,15 $ – 12485754) un tantinet boisé, mais parfaitement intégré (5) ★★★ et une sève plus détaillée et profonde pour ce Stags’ Leap 2021 (39,75 $ – 747444), dont la texture soutenue convainc illico (5) © ★★★ 1/2. Deux visages réjouissants pour un même cépage tout aussi rieur que généreux.

On se ressaisit bien évidemment avec le Mâcon-Fuissé 2021 du Domaine de Fussiacus (27,30 $ – 12793124) issu de l’aire délimitée sise à l’intérieur du village de Fuissé avec une notion de terroir plus affirmée, se partageant ici un fruité de noyau d’abricot à peine vanillé sur fond à peine plus boisé encore (5) © ★★★. Mais le profil s’épure avec cette perle de lucidité du sympathique vigneron Valentin Montanet et sa cuvée La Soeur cadette 2021 (27,15 $ – 11460660) du côté de Vézelay, au profil ciselé et éclatant d’un chardonnay bio fort bien dans sa peau (5) ★★★. On fait son lit avec le chardonnay en Bourgogne ? Il serait ici inconvenant de faire chambre à part !

Ces propositions illustrent la polyvalence d’un cépage se mouvant sans cesse, à l’image d’un véritable caméléon. Sa personnalité évolue en fonction de son environnement, de son terroir, de son mode de vinification. On pourrait généralement admettre qu’il offre plus de volume et d’ampleur côté méridional et qu’il est plus élancé, souvent vertical et tendu côté septentrional. Dans ce dernier cas, optez pour La Pureté 2021 du brillant vinificateur québécois Thomas Bachelder, qui travaille dans la Niagara (20,80 $ – 14558937 – (5) ★★★), ou encore, faites entendre le pop ! de ce jubilatoire Champagne « Horizon » Blanc de Blancs Brut de Pascal Doquet (57,00 $ – 11528046), une bulle bio malique et citronnée, peu dosée, qui surfe allègrement sur cette impression crayeuse liée à son terroir (5) ★★★ 1/2. Un coup de coeur en terminant ? Ce Limoux bien sec du Domaine de Mouscaillo 2019 (27,25 $ – 10897851) du savant professeur Thomas Fort, un chardonnay du sud ensoleillé dont le terroir lui confère une vivacité et une énergie remarquables. Grand art ! (5) © ★★★ 1/2

À grappiller pendant qu’il en reste ! Safari, Safari, Safari « Nature » 2021, Autriche (24,85 $ – 15031395). Il y a une époque où les employés de laboratoires de la SAQ auraient ni plus ni moins été foudroyés par la macération angoissante doublée d’une dépression préfermentaire d’un tel type de vin. Autre époque, autres moeurs ! Cet « orange nature » ne renouvelle certes pas le genre, mais confirme qu’il y a une place pour de tels types de vin, d’autant plus que cet assemblage de grüner veltliner-welschriesling-riesling est en tout point sensationnel. Net et intègre, il offre un fruité vivant qui résonne haut et fort, avec cette finale salivante. J’aime ! (5) ★★★ Gavi « Spinola » 2021, Castelllo di Tassarolo, Piémont, Italie (25,25 $ – 14505819). Le cépage cortese se cabre ici sous une acidité qui stimulerait n’importe quelle chair de poisson blanc poché, avec son jet de citron, ou non. Ce blanc sec bio relance une bouche aussi salivante que sapide, avec précision, légèreté et beaucoup de charme à la clé. À découvrir. (5) ★★★ Le Fief du Breil 2017, Jo Landron, Muscadet Sèvre et Maine, Loire, France (37,25 $ – 13827277). Des trois gammes de terroirs maison — soit celles de grès sur argile, d’amphibolite, et d’orthogneiss et de quartz dont est issue cette cuvée travaillée en biodynamie —, le melon de bourgogne tire des leçons de subtilité et de fréquences diverses. Avec ses 30 mois sur lies fines, le fruité se gonfle au palais comme un boyau de vélo lancé sur une trajectoire précise, avec un goût de pomme, de poire, de miel et de massepain qui étonne et contente. Bien sec, léger, avec une acidité en retrait, nous avons là un vin de texture doté d’une certaine profondeur, mais d’une longueur certaine. Un vin pour les grandes tables où les pétoncles ou les ris de veau sont à l’honneur. (5+) © ★★★ 1/2 Derthona 2020, Timorasso, Vietti, Collina Torinese, Piémont, Italie (43,50 $ – 14557117). Je remercie déjà le conseiller en vin Dominique de la succursale SAQ Canora de m’avoir glissé à l’aveugle ce blanc sec piémontais. En tout point fascinant ! La couleur annonce déjà des nuances vertes très légères qui le rapprochent d’une chartreuse verte, alors que les arômes, soutenus et fort singuliers de type anis, citron et menthe verte poivrée, déroutent et intriguent alors que la bouche enlève le morceau avec beaucoup de tonicité et d’intensité. Une longueur en bouche de 45 secondes top chrono termine la parade, bref, c’est immense. Je venais de découvrir le grand, pour ne pas dire le rare cépage timorasso. Une expérience dont je tenais à vous faire part ! (5+) © ★★★★ Explication des cotes