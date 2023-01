Préparez votre recette de chili con carne et, comme le fait ce regroupement de vignerons, serrez les rangs autour de la table et passez ce rouge en carafe. Vous aurez une ambiance à faire fondre un banc de neige tant la générosité fruitée de ce rouge convainc. Corps solide et mâche bien fraîche. (5)

Le bio ★★ 1/2 Domaine de la Montagnette 2021 « Sinargues », Côtes du Rhône Villages, Rhône, France (17,10 $ – 11095949)