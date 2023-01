Bourgogne, bourgogne, je sais… Et du chardonnay avec ça : là, on exagère ! L’hyperbole y est, mais fruitée à souhait celle-là, limpide et citronnée, d’une fluidité transparente à vous provoquer une très légère crispation des maxillaires tant c’est volubile et animé. Une maison fiable qui fait son retour au Québec, à ne surtout pas manquer ! (5)

Le blanc ★★★ 1/2 Mâcon « Aux Bois d’Allier » 2020, Christophe Cordier, Bourgogne, France (29,85 $ – 15013947)