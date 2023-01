Le dialogue est cordial, voire naturel et enthousiaste, ici, entre tempranillo et grenache noir, dont les atomes crochus sont manifestes. Nous sommes entre gentlemen, avec des propos civilisés et jamais déplacés, même si le grenache s’impose par son caractère épicé soutenu. Tanins mûrs et moelleux sur texture fine, d’un joli volume. (5)

Moins de 20 $ ★★★ La Vendimia 2020, Palacios Remondo, Rioja, Espagne (18,60 $ – 10360317)