On se rapproche de la Méditerranée et de ses épices, de la luminosité d’un soleil de janvier qui n’a que faire d’être à son zénith, mais dont l’effet sur le fruité en nourrit tout de même l’essence. Un rouge nature intègre, frais et expressif, pourvu de tanins sapides qui patinent, glissent et coulent librement. (5) ©

Le rouge ★★★ Rouge no 20 2020, Riberach, côtes Catalanes, France (21,60 $ – 14127731)