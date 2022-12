Vingt-six années à orchestrer avec finesse les destinées du champagne Deutz et de la maison Delas Frères à titre de p.-d.g. laissent une trace. Celle de la rigueur mais aussi d’une certaine volupté que Fabrice Rosset a distillée au fil des ans. Cette cuvée est à son image, vaporeuse et séduisante, élégante et stylée. À votre santé, monsieur Rosset ! (5)

Le canon ★★★★ Deutz Brut Classic, Champagne, France (70,25 $ – 10654770)