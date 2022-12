La dernière bulle de l’année ? Elle est du niveau des meilleurs crémants français et fait de l’oeil aux champagnes qui ont séjourné 20 mois sur lattes. À un prix bien en deçà de l’inflation ! Cette maison familiale propose ici un chardonnay stylé et peu dosé, aux flaveurs de pain chaud, de poire et de pomme au four. Mozzarella et prosciutto à l’apéro. (5)

La bulle ★★★ Ferrari Brut, Trento, Italie (25 $ – 10496898)