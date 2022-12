Il y a du terroir entre Morgon et Brouilly, et cette parcelle en chardonnay vous en éclaire quelques lampions bien sentis. On frise ici les calcaires de chablis, dans une version si lumineuse que les verres fumés sont de rigueur. Marie Lapierre nous en propose une expression nette et exaltée, vivante et dansante en bouche. Bravo ! (5)

Le blanc ★★★ 1/2 Beaujolais blanc 2021, Château Cambon, France (29,80 $ – 15077676)