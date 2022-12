Clore ce millésime 2022 avec une telle bouffée d’optimisme fruité est ce que je vous souhaite modestement, mais sincèrement, de vivre avec ce blanc sec qui danse et envoûte tout en laissant filtrer une joie de vivre bien assumée. On se tartine ici une brioche nappée de confiture d’abricots, de pêches et de nectarines, le tout culminant sur le noyau amer. Top ! (5)

Le bio ★★★ Castelcerino Soave « Colli Scaligeri » 2021, Filippi, Vénétie, Italie (22,85 $ – 12129119)