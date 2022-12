Ceci n’est pas une liste d’épicerie

Ammonite Extra Brut, Château Gaudrelle, crémant de Loire, Loire, France (23,75 $ – 13908510). Ajoutez du chenin blanc à du chardonnay, et voilà la gigue qui déjoue et endiable le plancher de danse comme le support du palais. C’est ce que propose ce mousseux dosé comme il se doit, ample mais aussi sous tension, de belle richesse fruitée. Une mousse apéritive à servir sur une terrine de truite ou de saumon. (5) ★★★

Zinfandel « The Specialyst » 2019, Lodi, États-Unis (25,40 $ – 15041307). Je confesse tout de go que je ne suis pas preneur en matière de zinfandel, même si de grands flacons existent aussi. Il y a trop de tout, à l’exception sans doute de la couleur. Pour le reste, souvent trop chaleureux, brûlant à la limite. Mais soyons bon prince. Cette cuvée relève presque de la fraîcheur, avec son grain fruité et épicé dégagé sur fond de boisé bien assorti. Corsé, il est vrai, mais équilibré et de belle longueur. Nous ne versons pas ici dans la caricature. Bémol cependant sur la contre-étiquette : il faudrait privilégier autre chose que le « traducteur Google » pour éviter de prendre le buveur pour un demeuré. En ce sens, Lodi n’est pas un vignoble mais… une appellation ! Servir rafraîchi sur vos côtes de porc fumées. (5) © ★★ 1/2

Erath 2020, pinot noir, Oregon, États-Unis (25,45 $ – 13136249). Dick Erath plantait ses premières vignes de pinot noir en 1969, révélant du coup les anagrammes de coeur (heart) et de terre (earth) pour mieux enraciner son nom (Erath) à même le terroir local. Cette cuvée est un patchwork de parcelles où le fruité se révèle souple et épicé, avec quelques notes de sous-bois à la clé. Une cuvée qui ne pèche pas par sa profondeur, mais qui demeure une option valable pour les risottos aux champignons et autre mets délicats. (5) ★★ 1/2

Pinot gris « Sélénite » 2018, Vignoble des 2 Lunes, Alsace, France (26,40 $ – 14044320). C’est d’abord discrètement que le fruité s’installe, avec ses nuances de confiture de mirabelle, de miel et de pain d’épices, avant de s’élargir sur une proposition plus grasse et enveloppante, riche et puissante. Cette cuvée séduit indubitablement. Un vin sec bio à servir sur vos timbales aux aiguillettes de veau et champignons à la crème. (5) © ★★★

Orange 2021, La Cantina, vallée d’Oka, Québec (28,00 $ – 15024275). Cette macération de vidal est un petit bonheur en soi. Profil fruité bien tracé évoquant le cantaloup et des notes plus végétales de broccolini sur un ensemble léger, doucement amer. Un vin sec polyvalent fort bien équilibré. (5) ★★★

« La Belle Romaine » 2019, Château de Mérande, Arbin, Savoie, France (31,25 $ – 14921249). Cette mondeuse a du cran, beaucoup de tonus et un caractère altier. Un fruité frais, en altitude, doté d’une robe d’encre et d’un registre aromatique étroit, mais précis. Mûre poivrée et noyau sont soutenus de tanins vivants, légèrement mordants, campés sur une bouche moyennement corsée, tout en relief. Joli vin pour charcuteries accomplies. (5+) © ★★★ 1/2

Château Cordet 2019, Margaux, Bordeaux, France (42,50 $ – 15092551). Ce margaux classique n’est pas le second vin du Château Monbrison comme certaines plumes l’écrivent, mais il en a tout à fait l’étoffe. Celle d’un rouge bien élevé qui, dans ce millésime 2019, atteint un sommet de maturité sans toutefois nuire à l’harmonie d’ensemble. Le fruité y est surtout bien encadré sous un boisé fort bien maîtrisé, qui ajoute au relief. Bref, du grain, de la sève, de la fraîcheur et une longueur d’appoint intéressante. Lui fournir 3 à 5 ans pour le porter au début de son plateau de maturité et, bien sûr, le servir sur un rosbif à point. (5+) © ★★★ 1/2

Côte de Brouilly 2020, Alex Foillard, Beaujolais, France (43,50 $ – 14786171). Évidemment que le gamay coule de source vive, de source pure et de première fraîcheur chez les Foillard, car ils en saisissent l’esprit et la trajectoire fruitée. Jamais tapageur, simplement révélé, ce gamay nature y est paradoxalement épuré pour mieux en traduire l’étoffe bien vivante, saine et éclatante. En somme, ça se boit les yeux ouverts et le sourire aux lèvres, bien que, à l’image du bourgogne régional de Faiveley présenté ici précédemment, les prix commencent à donner le tournis. Le rôti de porc à l’ail lui, a souverainement apprécié ! (5) © ★★★ 1/2

Champagne Ployez-Jacquemart Extra Quality Brut, Champagne, France (55,00 $ – 14088841). Si j’ai nettement moins dégusté ce champagne que monsieur Guénaël « Bulles » Revel lui-même, je dois avouer prendre plaisir à cet assemblage où le pinot meunier domine. Le bouquet y est large, aux connotations épicées et toastées, le tout dignement révélé sous un dosage très modéré et une configuration soutenue et détaillée. Une belle bulle d’ouverture à mousser sur quelques coquillages qui ne demandent qu’à s’ouvrir dans la foulée. (5) ★★★