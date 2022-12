C’est à se demander si la famille Durand n’y laisse littéralement pas sa chemise, ses bas et ses bobettes en proposant ce bon rouge à ce prix ! Car avec le kilo de fruits rouges, noirs, mûrs et épicés qu’il livre, il y a de quoi réévaluer la portée du mot « générosité ». Beaucoup de vin ici pour une large tablée d’humains festifs et consentants. Servir frais. (5) ©

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Mas des Tourelles 2020, Gard, France (10,85 $ – 11975233)