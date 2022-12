En plus de nombreux autres distillats, Janos Sivo brille par ses eaux-de-vie de seigle élevées en fûts préalablement avinés par du porto. Ce rye est riche, profondément épicé et fort harmonieux avec ses nuances d’écorces d’orange et d’anis étoilé. Avec la version « Sélection » (116,75 $ – 14560383 – 6 ans d’âge), on monte d’un cran.

Le whisky ★★★ Le Rye Whisky, Sivo Maître Distillateur, Québec (49,50 $ – 13566804)