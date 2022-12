Les notes végétales de fumée, de poivre noir et de cassis écrasé sont perçues ici avec une fraîcheur que viennent circonscrire, pour mieux les déposer au palais, des tanins de cabernet sauvignon à la fois mûrs et hautement sapides. Un flacon accompli, détaillé, parfaitement adapté à votre tourtière et à ses

condiments. (5) ©

Le rouge ★★★ Clos des Fous « Grillos Cantores » 2015, Alto Cachapoal, Chili (21,10 $ – 11927813)