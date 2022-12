En attendant de vous livrer mon coup de coeur bordelais de l’année la semaine prochaine, saisissez l’occasion de tâter ici de séducteurs merlots, de bien mûrs cabernets francs et de racoleurs malbecs. L’approche est franche et directe, avec de beaux tanins juteux étoffant une bouche fraîche et authentique. (5) ©

Le bio ★★ 1/2 Château Pey-Bonhomme Les-Tours 2019, Blaye-Côtes de Bordeaux, France (23,50 $ – 14373203)