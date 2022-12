Pouvoir déguster sans… boire?

Il est possible, du moins techniquement, de déguster du vin sans en boire la moindre goutte. Une aberration pour certains qui n’y verront que l’illustration d’un coïtus interruptus, mais que voulez-vous, c’est comme ça. Il est de ces situations qui, en apparence loufoques ou tout simplement inutiles — la vie est trop courte pour tourner le dos ou la langue à un bon verre de vin —, offrent à l’humain un défi qui le porte à un niveau insoupçonné de sobriété. C’est en gros ce que votre critique de vin assumera tout au long du millésime 2023 qui s’annonce.

Non pas que le vin sans alcool n’existe pas — et là nous sommes devant un oxymore de première classe ! —, car il existe et il est dégueulasse, et même qu’au moment où ces lignes étaient écrites, je ne souffrais ni d’anosmie ni d’agueusie et encore moins de douce folie, mais bien parce qu’il demeure possible de remplir son contrat en pratiquant le métier tout en demeurant à la fine pointe de l’intégrité sensorielle en dégustant du vin. Pour mieux le recracher, évidemment.

Je sais que je vais décevoir, pour ne pas dire froisser, madame Nadine de Rothschild, dont l’étiquette, les bonnes manières et la bienséance assumée demeurent des piliers fondamentaux en matière de cohésion sociale, mais elle va devoir toutefois s’habituer au fait que de porter le vin en bouche, le faire circuler pour mieux le recracher fait désormais partie des conventions sociales. Sans compter qu’il est possible de maîtriser la chose avec art, doigté, précision et, oui, discrétion.

Péter la balloune

Comme vous, j’aime le vin. La SAQ n’engrangerait certes pas près de quatre milliards de beaux dollars canadiens (dont 1,350 million en dividendes) s’il n’y avait qu’une poignée de Québécois seulement qui s’adonnaient à la chose. On est bien loin du repentir d’un homme et son péché. Plus près par contre d’un homme et son crachoir ! À y regarder de près cependant, la rédaction de cette chronique hebdomadaire s’inscrit déjà dans le sens de cette démarche qui prône l’abstinence en matière d’alcool, car le produit y est systématiquement recraché, que ce soit ce magnifique Rully « Les Plantenays » 2019 du Domaine Mia (43,25 $ – 15040865 – (5+) © ★★★ 1/2) ou, plus difficile encore à glavioter galamment celui-là, ce superbe porto Tawny 20 ans de la maison Taylor Fladgate (72,25 $ – 149047 – ★★★★ 1/2). Un geste tout aussi incompréhensible qu’illogique apparemment, mais que voulez-vous, c’est comme ça.

C’est le documentaire d’Hugo Meunier qui me mettait tout récemment la puce à l’oreille et le crachoir à portée de main. Car sa récente proposition, Péter la balloune, cible aussi justement nos comportements en matière d’alcool qu’il illustre l’hypocrisie qui régnait à l’époque dans les « confessionnaux » de la Commission des liqueurs où le flacon maudit se camouflait derrière son emballage de papier brun. Boire sans voir ni être vu.

En s’interrogeant sur le rôle du monopole de faire la promotion de l’alcool via la carte de fidélité Inspire, le documentariste relève de plus une contradiction que le programme Éduc’alcool tente insidieusement de tempérer pour mieux se refaire une vertu. Au « boire sans voir ni être vu » érigé vertueusement sur l’autel d’une culpabilité toute catholique se substituent désormais les « déboires de pas savoir quand s’arrêter de boire » qui, selon le Dr Réal Morin, spécialiste de la santé publique et cité dans le film, ont un coût réel pour nos institutions.

Pas question toutefois de se voiler la face ni de vous imposer ici une leçon de morale dans ce billet dont le credo a été, est et sera au fil des ans toujours célébré à l’enseigne du « fais ce que bois » où responsabilité, civisme et respect se côtoient. Vrai que l’on peut être gagné par les joies souveraines de l’ivresse dont étaient friands à l’époque Romains et Grecs en croisant leur gobelet avec les dieux. Vrai que l’on peut partir en balloune de temps en temps pour dire merci à la vie, mais le véritable amoureux du vin sait très bien qu’il ne peut gâcher son vin si chèrement payé en l’ingurgitant de façon immodérée sous peine de rompre cette conversation intime et privilégiée avec la vigneronne ou le vigneron qui veulent causer tout aussi sobrement que sincèrement avec lui du fruit de leur propre passion.

L’exercice que je m’impose — loin d’un vin postillonné à trois mètres dans un dé à coudre mais habilement redirigé dans mon crachoir — me permettra sans doute de doubler, voire de tripler mes objectifs de dégustation, et ce, jusqu’à l’aube du Nouvel An 2024 où nous ferons ensemble un petit bilan. Sans la moindre fatigue. Et puis, on n’est pas là pour s’amuser après tout !

À grappiller pendant qu’il en reste ! Kontrast 2021, Huber, Weinland, Autriche (23,35 $ – 15031264). Ce vin nature à la fois clair, net et bien sec ajoute à la trame narrative à peine saline une ouverture muscatée qui en élargit la portée alors que subsistent, à même le relief de l’ensemble, des amers rafraîchissants. Le type de blanc à servir en apéro avant d’aller dîner en raison de son tonus et de sa légèreté. (5) ★★★ Mâcon-Charnay « Les Chênes » 2020, Manciat-Poncet, Bourgogne, France (25,50 $ – 14348059). Il est fort bien habillé, le chardonnay d’appellation Mâcon-Charnay. Avec sa truculence et son goût généreux de quartier de pêche en sirop et sa délicate finale citronnée. Un blanc sec d’un superbe équilibre, à décliner sur le « poulet beau-frère » du dernier livre de recette de ma compagne. Miam ! (5) ★★★ Vacqueyras « La Grangelière » 2020, Pierre Amadieu, Rhône, France (27,40 $ – 14012045). Cette maison familiale profondément enracinée dans son contexte rhodanien délimite d’instinct les meilleurs terroirs de cru pour mieux en ennoblir les grenaches et syrahs. C’est le cas ici avec cet assemblage puissant et de grande clarté, flirtant avec la tapenade, les herbes aromatiques, le cassis et le café torréfié tout en maintenant la fraîcheur malgré la solide structure de l’ensemble. Destinez-le à un ragoût de lièvre ou de sanglier. (5+) © ★★★1/2  Château Chatain 2018, Lalande de Pomerol, Bordeaux, France (28,20 $ – 15020506). J’avoue être dubitatif ici. Certains apprécieront le bouquet dont l’évolution suggère l’écorce, le sous-bois et le tabac frais sur fond de tanins boisés encore à se fondre. D’autres noteront sans doute aussi une structure soutenue dotée de tanins légèrement asséchants en finale, mais pourvue d’une longueur appréciable. Toujours est-il que les protéines d’un bon rosbif sont nécessaires ici pour enrichir son discours. (5) ★★★ Moratèl 2018, Cesconi, Trentin Haut-Adige, Italie (28,25 $ – 15022631). La dominante de merlot efface ici son moelleux de texture devant les cépages lagreins et teroldegos qui le compensent en structure et en encadrement minéral. Voilà une cuvée au caractère affirmé, à la robe encre de Chine et au fruité profond de petits fruits à noyau, déclinant une bouche dont la mâche et le relief se disputent une fraîcheur indéniable. Un bel exemple de rouges septentrionaux italiens qui font honneur à l’appellation. Servez-le sur une carbonade, par exemple. (5+) © ★★★1/2 Fleurie « Grille Midi » 2018, Jean-Paul Brun, Beaujolais, France (36,25 $ – 14898536). On sent bien la sève riche de la maturité fruitée, sans qu’elle altère toutefois la buvabilité de ce beau gamay de cru. Le fruité se fait épice en ployant sous le moelleux des tanins, tapissant le palais d’une texture homogène et de longue portée. Intrigante finale, d’ailleurs, qui se resserre sur des notes finement amères de grain de café et de cacao. (5) © ★★★1/2 Farouche 2020, Amélie & Charles Sparr, Alsace, France (39,75 $ – 14792096). La petite famille Sparr décide ici de faire la peau du gewurztraminer sans toutefois le molester. Tout le contraire ! Le voilà ennobli sous l’exercice d’une macération qui en tire le meilleur, exaltant son fruité tout en minimisant ici les amers qui servent de toile de fond. L’interprétation s’avère d’une grande clarté et dotée d’un équilibre souverain. Celles et ceux qui n’ont pas encore vécu l’aventure du vin orange ou qui ont été tout bonnement effarouchés auront loisir de plonger avec délectation, surtout sur un munster et ses graines de carvi. (5) ★★★★ Crozes Hermitage 2020, Domaine Combier, Rhône, France (40,50 $ – 15014350). La robe violine séduit tout juste avant d’y percevoir d’affriolantes notes de violette, de framboise écrasée, de cacao, de cerise noire et de caramel salé. Tout un bouquet ! Les saveurs filent ensuite finement, avec souplesse, fraîcheur et longueur. À savourer maintenant ou l’attendre 3 ou 5 ans. (5) © ★★★1/2 Pouilly-Fuissé 1er Cru « Les Crays » 2020, Domaine Carrette, Bourgogne, France (48,75 $ – 14996321). C’est sous la roche de Vergisson que ce chardonnay transpire son terroir, adoubé d’une fermentation sous bois qui en accentue naturellement la profondeur de texture. Un blanc sec qui ne manque pas d’intensité, d’éclat et de densité, révélant avec tonus et vigueur un fruité mûr et savoureux, ponctué de notes de praline et de grillé. Et quelle longueur en bouche avec ça ! Escalope de veau ou de poulet pané et leur zeste de citron. (5+) © ★★★1/2 Champagne Henriot Brut Souverain, France (64,75 $ – 13828931). J’aime ce champagne. Il m’apaise. J’y trouve l’expression d’un équilibre, disons… souverain. Le chardonnay et les deux pinots s’y fusionnent à merveille, émancipés par des vins de réserve qui ajoute mille facettes à leur personnalité. Irrésistible de texture, avec cette sophistication tactile et maîtrisée qui porte à la rêverie. J’aime ce champagne, oui, pour sa discrétion et son savoir-être. Ris de veau ou poularde à la crème, pourquoi se priver ? (5) ★★★★ Explication des cotes