Droit, rectiligne, plus concave que convexe, cet aligoté sait s’aligner sans se perdre en chemin. Évidemment précis, mais aussi bien sec, le voilà équilibriste entre une approche florale et citronnée dont le fil, tendu à la verticale, dégage une impression nette et sapide, un chouïa minéral en finale. Fish and chips ? (5)

Le blanc ★★★ Bourgogne aligoté 2021, Billard père et fils, Bourgogne, France (22,30 $ – 13946727)