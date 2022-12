J’avoue que j’avais envie de vous… dire que je suis un fan de cette maison familiale qui a à coeur non seulement la biodiversité, mais aussi la santé de votre corps et de votre esprit. Une philosophie que l’approche en biodynamie confirme en jouant le fruité au plus près du coeur et de l’émotion, avec corps, vigueur et amour du boulot bien senti. (5+) ©

Le bio ★★★ Montirius « Le Village » 2020, Vacqueyras, Rhône, France (23,95 $ – 872796)