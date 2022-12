Les bordeaux blancs ne courent pas les rues ni les verres. Surtout s’ils sont issus d’un terroir de prédilection comme c’est le cas avec cet assemblage où le sémillon domine avec son fruité exotique d’ananas et de pêche au miel et son moelleux texturé ciselé d’une fine acidité. À ce prix et dans ce millésime, l’affaire est princière ! (5)

Le blanc ★★★ 1/2 La Demoiselle de Sigalas 2016, Bordeaux, France (22,50 $ – 14161243)