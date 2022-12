Pour avoir mis les pieds là-bas sous des chaleurs d’enfer, je me demande comment le grenache local (cannonau) peut ici soutenir une réelle fraîcheur sans s’effondrer sous son propre poids. Le caractère y est, un rien austère, et c’est épicé, avec un goût de fruits secs, le tout décliné sur une bouche à la fois souple et corsée. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Cannonau di Sardegna Riserva 2019, Sardaigne, Italie (17,85 $ – 425488)