Trois coccinelles ne font pas le printemps 

Château Landreau 2016, Côtes de Bourg, Bordeaux, France (16,85 $ – 15021517) Chapeau, l’ami, pour le prix ! L’expression d’un merlot (ici à 85 %) arrivé à maturité, avec de beaux tanins bien resserrés sur un ensemble rustique, mais fort sympathique. Surtout si vous avez quelques saucisses grillées ou de la charcuterie sous la main. (5) ★★ 1/2



Greco di Tufo 2021, Feudi di San Gregorio, Campanie, Italie (19,80 $ – 13637246) Nombreuses ont été, récemment, ces propositions de vin dont les prix exigés pour leur qualité s’avèrent proprement époustouflants. Surtout en ce qui a trait aux blancs, à mon sens nettement plus difficiles à dénicher. En voici un exemple éloquent avec ce greco bianco, qui non seulement possède du caractère à revendre, mais qui a aussi beaucoup de choses à dire. C’est aromatique et original, fourni et bien fouillé, avec de belles nuances de fruits blancs exotiques, de miel et de melon, le tout décliné sur fond de fraîcheur et de textures. Bref, c’est savoureux. Surtout sur le gratin d’aubergines. (5) ★★★



Mon Coeur 2020, J. L. Chave Sélection, Côtes-du-Rhône, France (23,15 $ – 10330433) Chave connaît ses terroirs tout comme ses vignerons, qui se font ici un plaisir évident de lui confier leurs meilleurs fruits. Ça se sent, ça se goûte, ça se vit. L’assemblage tient ici du tour de magie, par sa cohérence et cette façon de multiplier les pistes sans jamais essouffler l’athlète qui les emprunte. Il y a du mouvement, une puissance d’exécution, un fruité assuré bien mûr et épicé doté d’une texture fraîche qui ne manque pas de mâche. Les plats roboratifs à venir lui feront honneur. (5) ★★★ ©



Chablis 2021, Domaine Séguinot-Bordet, Bourgogne, France (25,25 $ – 926899) Les chardonnays de la rive droite du Serein trouvent dans ce millésime une maturité insoupçonnée, avec un fruité opulent qui semble mettre en veilleuse l’approche verticale véhiculée par le discours minéral du terroir. Un blanc sec juvénile riche en sève, tout de même bien vivant, et d’une jolie longueur. Une maison qui ne déçoit pas. Encore une fois. (5) ★★★



Roero Arneis 2021, Vietti, Piémont, Italie (28,25 $ – 14556114) Disons-le sans vouloir froisser quelque susceptibilité : je n’ai jamais été subjugué par le cépage blanc arneis, trop souvent acide, sans densité ni charnu de fruit. Pas chez Vietti, une maison piémontaise de référence, quelle que soit la pépinière proposée. Le voilà ici lumineux et intrigant, bien sec, tonique et enveloppé sous un relief fruité généreux, à la fois citronné et doté de magnifiques amers en finale. La classe ! Surtout sur un bar au fenouil. (5) ★★★ 1/2



Frappato 2021, Laetitya, Casa Grazia, Sicile, Italie (29,90 $ – 15084104) Lavande, muguet, pomme grenade, noyau de cerise… La liste se poursuit. Le nez, déjà, affiche sa précision, comme s’il s’agissait d’une infusion végétale fine, alors que le toucher de bouche, lui, souple et attentionné, glisse comme une lettre à la poste. L’ensemble est léger, digeste, pourvu de tanins tactiles légèrement amers. Un frappato de haut niveau, à servir à peine rafraîchi sur des tapenades, des grissinis ou du prosciutto. (5) ★★★ 1/2



Margaux de Tertre 2020, Margaux, Bordeaux, France (37,75 $ – 15061261) Évidemment, le mot « margaux » fait rêver. Pour sa patine, sa finesse, son élégance. Rêvons, donc. En couleur ou en noir et blanc ? En pastel. Car, oui, l’essentiel y est. Plutôt en nuances délicates, avec ce boisé à peine perceptible rehaussant avec fraîcheur des tanins ici fort civilisés, qui habillent et prolongent la finale. Un bordeaux qui, sans être détaillé en profondeur, s’inscrit dans un profil de digestibilité digne des meilleurs rouges de l’appellation. Agneau grillé ? (5) ★★★ 1/2



Bourgogne 2020, Joseph Faiveley, Bourgogne, France (41,25 $ – 142448) J’ai beau être fidèle à cette maison depuis des décennies, je dois dire deux choses. D’abord, que le pinot y est toujours aussi droit et intègre, maîtrisé, avec cette économie de moyens, cette rigueur qui le place parmi les meilleurs de sa catégorie. Mais aussi que le prix a franchi un cap qui laissera sans doute quelques orphelins derrière. Dommage, car c’est vivant et bien fourni, mûr et bien tracé. (5) ★★★ ©



Frank Phélan 2015, Saint-Estèphe, Bordeaux, France (56,50 $ – 14967968) Du bordeaux, septentrional et dans un millésime avisé, assis sur une solide base de cabernet sauvignon que le terroir du domaine sait écouter (à moins que ce ne soit l’inverse). Du bordeaux, oui. Comment résister à sa fraîcheur naturelle, à sa cohésion de grain et à ses escapades fruitées-poivrées-boisées fines ? Le second vin de Calon-Ségur est bon premier dans la proposition. Vrai que le prix fait sourciller, mais Noël approche. Allez, partagez la note entre quatre potes, et plongez ! (5+) ★★★ 1/2 ©



Côte-Rôtie 2020, Pierre Gaillard, Rhône, France (83,75 $ – 15012768) En remontant le Rhône en compagnie de la syrah, on monte bien évidemment vers la finesse, une marche à la fois. Difficile, toutefois, de reculer. Ici, déjà, terroir et arômes font corps, avec une expressivité en sourdine, mais aussi manifeste par cette espèce de force de persuasion qu’elle impose, au nez comme en bouche. La robe est moyenne, mais de première jeunesse, alors que le fruité se faufile habilement entre réglisse, épices et noyau de cerise sur fond de tanins fins, frais, à peine structurants. Pierre Gaillard donne dans la civilité ici. Un homme hautement fréquentable, du moins pour ses vins ! Vous pourrez en débattre à table avec quelques cailles farcies. (5+) ★★★★ ©