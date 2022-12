Notre choix de mousseux à moins de 50$

Le Paria 2020, Maison Ventenac, Vin de France (18,30 $ – 14029162) Voilà un grenache noir heureux et fort décontracté dans son expression gourmande, sans un millilitre de prétention. Un rouge bio fort intègre, souple et de corps moyen, avec juste ce qu’il faut de tanins et de fraîcheur pour célébrer la brochette de boeuf tout en sortant de table dans les meilleures dispositions. Servir à peine rafraîchi. (5) ★★ 1/2

Bourgogne Blanc 2021, Prosper Maufoux, France (26,60 $ – 15042730) Il est toujours possible de savourer un bourgogne blanc à prix correct. Cette maison située à Saint-Aubin en connaît un rayon sur le chardonnay, qui trouve ici une expression svelte et bien vivante, tactile et hautement savoureuse. Des notes de citron et de pêche de vigne enlèvent le morceau avec équilibre tout en étant fort digestes. Fort recommandable. (5) ★★★

Syrah « Valine » 2020, Jean-Luc Jamet, Rhône, France (31,50 $ – 15051011) Cessez derechef toute activité courante et foncez rencontrer votre conseiller en vin à la SAQ pour rafler les dernières bouteilles de ce petit bijou d’intensité fruitée du Rhône septentrional ! J’ai pour ma part l’impression de boire ce vin des amis concocté il y a plus de quatre décennies par Auguste Clape du côté de Cornas, dans une version beaucoup plus ample et texturée, mais partageant les mêmes réjouissantes acidités et digestibilités. Robe pourprée et arômes nets, jaseurs et immédiatement séduisants de violette et de tapenade, le tout pourvu de tanins fins émancipés par le terroir local de schistes. Top ! (5+) © ★★★ 1/2

Morgon 2020 Cuvée Joe Beef, Georges Descombes, Beaujolais, France (32,50 $ – 13219520) Le gamay vous attrape et vous happe ici avec une intensité fruitée peu commune tant les tanins, à la fois généreux, souples, denses et bien mûrs, rivalisent ici de fraîcheur et d’expression. Cerise, pivoine, framboise s’y bousculent en offrant au palais une sève aussi subtile que longue et soutenue. Bref, une merveille sur le poulet rôti ou sur sa version de pâté en croûte. (5) ★★★ 1/2

Barbera d’Alba 2020, Sandrone, Piémont, Italie (42 $ – 14799301) Rien, mais absolument rien de rustique dans cette cuvée habillée de tanins mûrs et fournis, polymérisés sous la vigilance de futailles d’une belle facture, mais plutôt un rouge corsé, au fruité large et de première fraîcheur, nuancé de notes empyreumatiques, d’anis et de cacao. On atteint ici un autre niveau avec ce barbera. (5) © ★★★ 1/2

Château Gombaude-Guillot 2014, Pomerol, Bordeaux, France (83,25 $ – 14783721) Près d’une décennie de bouteille et voilà le merlot se mouvant doucement sur son plateau de maturité tout en affichant une trame tannique fine, « un rien austère, tout en affichant toutefois la maturité ». Ce sont les propos de Simone, 95 ans, une Française amoureuse des vins de la rive droite. Rien ne vaut un avis bien senti, avis d’ailleurs partagé. C’est pourquoi elle lui a présenté sur un plateau d’argent son fameux carré d’agneau pour en amplifier le moelleux, sachant pertinemment que les huîtres, dont elle raffole aussi, seraient ici déplacées. Longueur en bouche appréciable. Simone est d’accord aussi. (5) ★★★ 1/2

Castello di Bolghieri 2019, Bolghieri Superiore, Toscane, Italie (104,50 $ – 14153796) Nous causions ici même, dans la dernière édition, de cette minuscule appellation où crèchent les Sassicaia et Ornellaia de ce monde. Un autre grand seigneur se greffe à eux avec ce cru du domaine du conte Federico Zileri Dal Verme. Ici brille évidemment l’encépagement bordelais typique avec une dominante de cabernet sauvignon digne de leur race et de leur fraîcheur. Si ce rouge a du panache, il demeure pour le moment quelque part entre les limbes du berceau et le début d’un parcours prometteur, avec un fruité modulé en fonction d’un boisé juste et d’une trame tanique qui jamais ne s’impose tout en prolongeant la finale. Bref, à reconsidérer en 2032, où il atteindra visiblement son plateau de maturité. Pour le moment, les protéines d’un rosbif saignant l’accompagneront avec bonheur. (10+) © ★★★★