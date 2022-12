Ce pur sangiovese bio inscrit son fruité de cerise bien mûre à l’adresse de tanins fins, souples, frais et savoureux, tout juste stimulé par un judicieux boisé. Fort recommandable. Dans le même esprit, avec plus d’étoffe et de profondeur, optez pour ce Vigna Monteperto 2017 (48,25 $ – 15086652 – (5+) êêêê ©) de la Fattoria Carpineta Fontalpino. (5)

Le rouge ★★★ Brancaia no 2 2020, Chianti Classico, Toscane, Italie (27,95 $ – 14475445)