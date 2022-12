En tout point singulier, ce pedro ximénez détaillé et hautement évocateur, qui régalera déjà sur un risotto aux morilles ou sur une volaille à la crème et aux cèpes. Les amateurs de vin jaune ou de xérès bien sec raffoleront de ses flaveurs d’olives vertes, de camomille, de pomme et de noix de Grenoble, d’une étonnante longueur en bouche. (5+)

Le blanc ★★★ 1/2 3 Miradas Vino de Pueblo 2019, Alvear, Montilla-Moriles, Espagne (22,50 $ – 14337798)