Voilà un cru bio hors norme. Un concentré de ce que le sangiovese a de meilleur à offrir, avec une définition, une stature et une étoffe qui le placent déjà au-dessus de la mêlée, en Italie mais aussi ailleurs dans le monde. L’harmonie y est reine, le toucher de bouche est envoûtant et la finale est longue et racée. (10+) ©

Le canon ★★★★ 1/2 Chianti Classico 2019, Fontodi, Toscane, Italie (39,75 $ – 879841)