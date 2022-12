Ce champagne est sorti du lot parmi les 15 échantillons dégustés sous la barre des 50 $. C’est qu’il a du coeur, mais aussi une sincérité de ton, un naturel qui vous le fait aimer sur-le-champ. Pour parts égales de noirs et de blancs (dont le pinot blanc), cette bulle peu dosée a de l’énergie, des notes florales et citronnées et une surprenante profondeur. (5)



Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Champagne Pierre Gerbais Extra Brut « Grains de Celles », Côtes des Bars, France (49,50 $ – 13647014)