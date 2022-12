La prestance, la hauteur et l’autorité naturelle se dégagent déjà au premier nez. Nous sommes en présence de ce qui est ici la confirmation d’un grand terroir. Mais aussi de nebbiolos qui, dans leur écrin de finesse où se bousculent d’abondants tanins bien mûrs, proposent un profil envoûtant et profond, sinueux et long en bouche. Inspiré ! (10 +)

Le canon ★★★★ Barolo 2018, Josetta Saffirio, Piémont, Italie (64 $ – 13906830)